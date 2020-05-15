В Азербайджане воздух прогреется до 31 градуса

16 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен туман.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать умеренный юго-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 13-16, днем 21-26 градусов тепла, в Баку ночью будет 14-16, днем 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 762 мм до 758 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, однако днем в некоторых горных территориях возможны дожди, грозы, град.

Ночью и утром возможен туман, скорость западного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 12-17, днем 26-31 градус тепла, в горах ночью 6-11, днем 16-21 градус тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 16 мая на Абшеронском полуострове ожидаются слабые колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.