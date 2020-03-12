В Азербайджане воздух прогреется до 24 градусов

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 13 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Утром местами возможен туман. Прогнозируется временами усиливающийся северо-западный ветер, который днем перейдет в юго-восточный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 6-9, днем 14-19 градусов тепла, в Баку ночью будет 7-9, днем 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 765 мм ртутного столба, ночью относительная влажность - 70-80%, днем 50-60%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков. Местами ожидается туман. На отдельных территориях скорость восточного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 6-10, днем 19-24 градуса тепла, в горах ночью 3-8, днем 13-18 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 13-14 марта на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.