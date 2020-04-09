В Азербайджане воздух прогреется до 18 градусов

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 10 апреля.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Юго-западный ветер вечером перейдет в северо-западный.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 6-8, днем 12-16 градусов тепла, в Баку ночью будет 6-8, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 50-55%.

В большинстве районов Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако в некоторых южных районах местами ожидаются осадки, в горных территориях возможен снег. Ночью и утром в отдельных местах ожидается туман, будет преобладать восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 1-6, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью 2-7 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, ожидаемые 10-11 апреля слабые колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове будут в основном благоприятны для метеочувствительных людей.