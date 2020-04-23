В Азербайджане высота снежного покрова местами достигала 9 см

Объявлена фактическая погода в Азербайджане.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, до полудня 23 апреля на территории страны наблюдались нестабильные погодные условия, в большинстве районов шел дождь, в горных территориях - снег, местами интенсивный.

В Сарыбаше (Гах) количество выпавших осадков составило 50 мм (40% месячной нормы), в Балакяне - 44 (43% месячной нормы), Кишчае (Шеки) (37% месячной нормы), Загатале - 34 (33% месячной нормы), Шеки - 31 (34% месячной нормы), Шемкире - 25 (70% месячной нормы), Огузе - 23 , Гедабеке - 22 (37% месячной нормы), Дашкесане - 21, Гёйгёле - 19, Гяндже - 18 (58% месячной нормы), Шахдаге, Товузе - 16, Габале - 15, Агстафе - 12, Мингячевире - 10, Нафталане, Ордубаде, Шаруре - 9, Хыналыге - 8, Гырызе, Исмаиллы - 7, Джафарханде - 6, Тертере, Барде, Джейранчеле, Губе, Гусаре, Сабирабаде, Садараке - 5, Гейчае, Агдере (Ордубад), Шахбузе - 4, Сальяне, Халтане, Маразе - 3, Кюрдемире, Шамахе - 2, Зардабе, Имишли, Нефтчале, Билясуваре, Лерике, Шабране, Алтыагадже, Нахчыване, Агдаме - 1 мм, в Баку и на Абшеронском полуострове: Сумгайыте - 3, Баку, Забрате, Маштаге - 2, Бина - 1 мм.

Высота снежного покрова в Сарыбаше достигала 9 см, Хыналыге - 5, Гырызе - 3, Шахдаге, Дашкесане - 2, Кишчае, Гедабеке - 1 см.

В Дашкесане, Гедабеке, Гёйгеле, Нафталане, Балакяне, Габале, Шеки, Гусаре, Гырызе, Шамахе, Кишчае, Сарыбаше, Хыналыге, Ярдымлы, Лерике наблюдался туман.

Скорость северо-западного ветра в Хыналыге временами достигала 28 м/с, Нафталане 18 м/с, Нахчыване 16 м/с, приморской зоне Баку и Абшеронского полуострова 15-20 м/с. Согласно информации станции "Нефтяные камни", высота морской волны достигала 2.8 м.

Температура была в пределах климатической нормы. Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 14-16, в низменных районах - 13-20, горных районах до 9 градусов, в Нахчыванской АР 22-27 градусов тепла.