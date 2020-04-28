​В Азербайджане выпал снег

По состоянию на 21:00 28 апреля в Дашкесане, Гедабеке, Гейгеле, Гяндже, Шамкире, Хачмазе, Губе, Гусаре, Халтане, Лерике, Кишчае (Шеки), Сарыбаше (Гах), Хыналыге, Шабране, Набране выпали дожди, в Шахдаге и Гырызе - снег.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, скорость северо-западного ветра временами достигала 27 м/с в Тертере, 26 м/с в Нафталане, 20 м/с в Гяндже, Нефтчале, 30 м/с в Баку, 24 м/с в Сумгайыте, 19 м/с в Маштаге, 18 м/с в Забрате, 17 м/с на станции "Нефтяные Камни". Высота волн на станции "Нефтяные Камни", по информации, достигла 2,8 метра.

В Гырдыманчае (Исмаиллы) наблюдался сильный ливень, сопровождаемый градом. Количество осадков составило 20 мм, диаметр градин – 2 мм.