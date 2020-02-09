В Азербайджане сохранится снежная погода

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 10 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидается снег, сильный северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 1-4 градуса мороза, днем -1-3 градуса тепла, в Баку ночью 2-4 градуса мороза, днем – 1-3 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 770 мм до 773 мм ртутного столба, ночью и днем относительная влажность 75-85%. На дорогах возможен гололед.

В районах Азербайджана временами ожидается снег, в некоторых местах интенсивного характера. Днем в большинстве районов преимущественно без осадков, местами туман. Ветер западный, местами с усилением.

Ночью температура воздуха составит 0-5 градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла, в горах ночью 10-15, днем 0-5 градусов мороза. На дорогах вероятен гололед.