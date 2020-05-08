В Азербайджане сохранится пасмурная погода

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на субботу.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, 9 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ближе к ночи в некоторых местах возможны дожди. Ночью и утром местами будет туман. Юго-западный ветер днем перейдет во временами усиливающийся северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 12-14, днем 18-23 градуса тепла. В Баку ночью будет 12-14, днем 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 мм до 762 мм ртутного столба. Ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 40-45%.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, днем 9 мая на Абшеронском полуострове ожидается умеренный северный ветер, временами с усилением, что может вызвать у большинства метеочувствительных людей чувство дискомфорта.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Однако ночью и вечером в некоторых местах будут грозы, ожидаются переменных осадки.

На отдельных территориях осадки примут интенсивный характер, есть вероятность града. Утром возможен туман. Западный ветер местами усилится.

Западный ветер временами усилится. Ночью температура воздуха составит 10-15, днем 23-28 градусов тепла, в горах ночью будет 2-7, днем 10-15 градусов тепла.