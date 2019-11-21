В Азербайджане сохранится дождливая погода

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 22 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки.

Местами осадки примут интенсивный характер. Будет преобладать временами усиливающийся северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью в Баку и на Абшеронском полуострове составит 3-6, днем 3-5 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 774 мм до 778 мм ртутного столба, относительная влажность составит 85-95%.

22 ноября в районах Азербайджана местами ожидаются дожди, мокрый снег, в горных и предгорных районах снег.

На отдельных территориях осадки примут интенсивный характер. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 2-6, днем 6-10 градусов тепла, в горах ночью прогнозируется 0-5, в высокогорьях 11-16 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, завтра на Абшеронском полуострове ожидаются холодные погодные условия, влажность, что может вызвать дискомфорт у некоторых метеочувствительных людей.