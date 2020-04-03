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В Азербайджане ожидаются осадки

В Азербайджане ожидаются осадки

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Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 4 апреля.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в течение дня местами прогнозируется дождь, ожидается туман. 

Будет преобладать умеренный северный ветер. 

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 6-9, днем 11-14 градусов тепла, в Баку ночью будет 6-8, днем 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 766 мм до 768 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана 4 апреля ожидаются временами дожди, в горных территориях возможен снег, который местами может принять интенсивный характер. 

Ночью и утром будет туман, ветер восточный. 

Ночью температура воздуха составит 5-9, днем 12-16 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 3-8 градусов тепла.

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