В Азербайджане ожидаются дожди и снег

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 1 ноября.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки, которые на отдельных участках полуострова могут принять интенсивный характер.

Будет преобладать умеренный северный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 10-13, днем 13-15 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 11-13, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность - 80-90%.

1 ноября в районах Азербайджана ожидаются переменные осадки. В северных и восточных районах есть вероятность интенсивных осадков, в горных территориях - снега. Ночью и утром местами будет туман. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 9-12, днем 15-19 градусов тепла, в горах ночью ожидается 2-5, днем 6-9 градусов тепла.