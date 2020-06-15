В Азербайджане ожидается ветреная погода на этой неделе

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на неделю.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преобладание северо-западного ветра, временами с усилением.

Максимальная скорость ветра составит 15-18 м/с, 16 июня скорость ветра временами достигнет 20-23 м/с. В связи с этим ожидается понижение температуры до 30-33 градусов тепла, что близко к многолетней норме, в конце недели температура воздуха составит 35 градусов тепла.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается, но вечером в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, дожди локального характера, град. Западный ветер временами усилится на отдельных территориях.

Температура воздуха в низменных районах составит 34-39, в горных - 22-27 градусов тепла.