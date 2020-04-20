В Азербайджане ожидается похолодание

21-23 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, 21 апреля местами до 23-25 м/с.

Об этом Report сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Было отмечено, что по сравнению с предыдущими днями температура воздуха постепенно снизится на 4-7 градусов.

Несколько дней наблюдалась теплая погода без осадков, однако вечером 21 апреля в северных и западных районах Азербайджана, а с 22 по 25 апреля в большинстве районов погода будет неустойчивой, местами пройдут дожди, грозы, местами интенсивные осадки, в горных районах ожидается снег. Вечером 21 апреля и вечером 22 апреля в некоторых западных районах возможен град. 21-23 апреля прогнозируется ветер западный с порывами до 15-20 м/с, местами с порывами до 23-28 м/с.

В сравнении с предыдущими днями температура воздуха постепенно понизится на 5-10 градусов. Уровень рек может повыситься.