В Азербайджане ожидается дождливая погода

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Обнародован прогноз погоды на 2 июля.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, однако ночью и вечером в некоторых местах ожидаются кратковременные осадки.

Будет преобладать северо-восточный ветер. На Абшеронском полуострове температура воздуха составит ночью 20-23, днем 29-33, в Баку ночью 20-22, днем 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы - 761 мм ртутного столба, относительная влажность 60-70 процентов.

На пляжах Абшерона будет преобладать северо-восточный ветер. Температура морской воды на пляжах Сумгайыта, Новханы, Пиршаги, Нардарана, Бильгя, Загульбы составит 21-22 градуса, на пляжах Тюркана, Говсанов, Сахиля, Шихово - 23-24 градуса тепла.

В некоторых горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются грозы, дожди, в некоторых местах ливневого характера, град. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 19-24, днем 31-36, в горах ночью 11-16, днем 20-25 градусов тепла.