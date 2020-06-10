В Азербайджане ожидается 38 градусов тепла

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 11 июня.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков.

Северо-западный ветер днем перейдет в юго-восточный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 18-22, днем 30-35 градусов тепла, в Баку ночью будет 19-21, днем 33-35 градусов тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы - 756 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 30-40%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ближе к вечеру в некоторых северных и западных районах будут грозы, ожидаются кратковременные дожди, град. Утром местами туман, прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 18-23, днем 33-38 градусов тепла, в горах ночью будет 10-15, днем 20-25 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 11 июня на Абшеронском полуострове ожидаются стабильные погодные условия, что в основном будет благоприятно для метеочувствительных людей.