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Минэкологии оштрафовало компанию на 27 тыс. манатов из-за вырубки деревьев

В Азербайджане оштрафована компания из-за вырубки деревьев

Сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов изучили на месте поступившую в ведомство жалобу о вырубке деревьев на окраине автомобильной дороги Гянджа-Газах-Грузия на территории села Сарытепе в Шемкирском районе Азербайджана.

Как сообщили Report в министерстве, в ходе расследования был выявлен факт вырубки деревьев и несоблюдения требований экспертного заключения Госуправления экологической экспертизы в связи с пересадкой деревьев в рамках проекта расширения автодороги Гянджа-Газах-Грузия.

По факту в отношении строительной компании Bayburd был составлен протокол о штрафе в размере 26 760 манатов.

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