В Баку могут закрыть загрязняющие окружающую среду центры отдыха

Сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана провели очередной рейд для проверки ситуации с управлением сточными водами в объектах общепита в прибрежной зоне Каспия на территории Баку, Сумгайыта, северном и южном побережьях, проверили, как обстоят дела с исполнением данных ранее "поручений принудительного характера".

Как сообщает Report, руководитель пресс-службы министерства Ирада Ибрагимова заявила журналистам, что во время рейдов было установлено, что в действующих на территории Хачмазского района центрах отдыха "Palma", "Riverin", "Ober Lyuks", "El Faro", "Təhsil", "Atlant", в Сумгайыте - "Dostluq", "Caspian Breeze", "Şərur", "Amore", "Nicat", "Freqat", "Regnum", "Röya", "Turan", "Təndir", "Qala" сточные воды сливаются в центральную канализационную систему.

В связи с тем, что в действующих в Хачмазском районе центрах отдыха "Çıraqqala", "Jalə", в Сумгайыте - "Duyğu", "Liman", "Atlantida", "Flaqman", "Narınqala", "Вalıqçı", "Alma", "Neptun", "Antalya", "Qala", в Баку - "Mirvari", "Riyad park", "Caspian Beach", "1001 gecə", "Eldarado", "Dostluq", "Аquapark" не были исполнены данные ранее "поручения принудительного характера", в суды подано ходатайство о приостановке их деятельности.

Во время рейдов было выявлено, что в действующих в Набрани центрах отдыха "Lotos", "Ulduz", в Сумгайыте - "Katamaran", "Sahil", "Diana", в Баку - "Bizim sahil", "Xəzər", "Türkan", "Simurq", "Voyage", "Qala" и "Antalya", в Лянкяран-Астаринской зоне - "Dağlar oğlu", "Həsirli", "Su pərisi", "Panorama" сточные воды сливаются в море без очистки, в отношении ответственных лиц были составлены акты. Для очистки сточных вод владельцам этих объектов даны обязательные к исполнению "поручения принудительного характера".