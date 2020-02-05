В Азербайджане 20-градусная жара сменится резким похолоданием

"Зима на исходе, но в Баку еще ни разу не наблюдалась минусовая температура даже ночью".

Как сообщает Report, об этом заявила директор Национального департамента гидрометеорологии Министерства Экологии и Природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева, комментируя аномально теплую погоду в республике.

"А происходит то, что ученые предрекали еще тридцать лет тому назад. Сегодня мы не в ожидании этого явления, а являемся его живыми свидетелями. Мы сталкиваемся с его проявлениями ежедневно. Изменение климата, можно сказать, на лицо. Весь мир сотрясают аномальные явления, частота которых заметно участилась. К нам обращаются с вопросами, что происходит, почему зима такая теплая. Это исключительное явление или так и будет впредь. Несмотря на то, что однозначного ответа нет, но есть предпосылки для продолжения этой тенденции. Эта тенденция наблюдается уже несколько последних лет, но особенно ярко она проявилась нынешней зимой и не только в Азербайджане, а во многих европейских странах. К примеру в странах Средиземноморья стоит поистине весенняя погода с температурой 24-27 градусов", - заявила У. Тагиева.

По ее словам, в Баку температура превышала климатическую норму на 6 градусов, и в ближайшие 2 дня до 7 февраля в столице ожидается 14-17 градусов тепла, хотя и на фоне порывистого юго-западного ветра, а в степной зоне приблизится к 20 градусной отметке.

"Тем не менее, после продолжительной аномально теплой погоды холодный арктический воздух хоть и не на долго, но все же прорвется и на территорию нашей республики, принеся с собой резкое изменение в погоде.

Начиная с вечера 7 февраля в Баку уже будет господствовать усиливающийся северо-западный ветер, с максимальными порывами до 30-35 м\с с 8 февраля до утренних часов 10 февраля. Ожидаемый процесс будет сопровождаться осадками, 9 февраля на фоне понижения температуры местами переходящими в мокрый снег и снег. На автодорогах республики, особенно в горных и предгорных районах ожидается гололед", - сообщила У. Тагиева.