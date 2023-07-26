В Азербайджане воздух прогреется до 35 градусов

27 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

27 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами ожидаются слабый туман и изморось.

Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным. Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем - 27-32° тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах ожидаются кратковременные дожди, грозы и туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем 30-35° тепла, в горах ночью 10-15°, днем 15-20° тепла.