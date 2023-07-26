О нас

В Азербайджане воздух прогреется до 35 градусов

В Азербайджане воздух прогреется до 35 градусов 27 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Экология
26 июля 2023 г. 13:29
В Азербайджане воздух прогреется до 35 градусов

27 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами ожидаются слабый туман и изморось.

Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным. Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем - 27-32° тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах ожидаются кратковременные дожди, грозы и туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем 30-35° тепла, в горах ночью 10-15°, днем 15-20° тепла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

Самое важное

Останутся ли армяне Карабаха инструментом для чужих манипуляций?
Останутся ли армяне Карабаха инструментом для чужих манипуляций?
25 июля 2023 г. 23:51
МИД Азербайджана ответил МККК: Гуманитарный мандат не должен использоваться в политических целях
МИД Азербайджана ответил МККК: Гуманитарный мандат не должен использоваться в политических целях
25 июля 2023 г. 17:45
МИД: Пашинян вновь озвучил ничем не обоснованные мысли о ситуации в регионе
МИД: Пашинян вновь озвучил ничем не обоснованные мысли о ситуации в регионе
25 июля 2023 г. 09:55
Министр обороны Азербайджана находится с визитом в Турции
Министр обороны Азербайджана находится с визитом в Турции
25 июля 2023 г. 09:14
На расширение сети радиовещания на территории Азербайджана выделено 13,7 млн манатов
На расширение сети радиовещания на территории Азербайджана выделено 13,7 млн манатов
24 июля 2023 г. 20:52
М.М.Шихалиев, С.Ю.Алекберов и Я.С.Мамедов лишены званий и государственных наград
М.М.Шихалиев, С.Ю.Алекберов и Я.С.Мамедов лишены званий и государственных наград
24 июля 2023 г. 20:46
Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Россию
Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Россию
24 июля 2023 г. 19:14
ANAMA: На освобожденных территориях обнаружены еще 43 мины
ANAMA: На освобожденных территориях обнаружены еще 43 мины
24 июля 2023 г. 17:59
Президент: В период Отечественной войны западные журналисты пытались представить Азербайджан агрессором
Президент: В период Отечественной войны западные журналисты пытались представить Азербайджан агрессором
24 июля 2023 г. 15:47
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью китайской медиакорпорации China Media Group
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью китайской медиакорпорации China Media Group
24 июля 2023 г. 15:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi