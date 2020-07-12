В азербайджанских реках поднялся уровень воды

В результате дождей 11 июля уровень воды в большинстве рек страны повысился.

В результате дождей 11 июля уровень воды в большинстве рек страны повысился.



Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службы, в некоторых реках Большого и Малого Кавказа возникли кратковременные сели.



Так, уровень воды в пункте Заямчай-Агбашлар, протекающем через Малый Кавказ, увеличился на 22 см, в пункте Кюрекчай-Тогана - на 5 см, в пункте Вельвелечай-Тангаалты, протекающем через Большой Кавказ - на 6 см, в пункте Вилещай-Шихлар, протекающем через Лянкяран-Астаринский регион - на 1 см, в Кюр-Гырагкясямян уровень воды повысился на 4 см, а в пунтке Ганых-Эйричай - на 2 см.



В результате проливных дождей в реке Дастафурчай, протекающей через Дашкесан, и реке Эйричай, протекающей через Огузский район, возникли сели.