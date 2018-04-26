В Азербайджане завтра воздух прогреется до 27 градусов

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 27 апреля.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако ближе к ночи на отдельных территориях возможен моросящий дождь. Утром слабый туман. Прогнозируется южный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 9-11, днем 19-24 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 9-11, днем 21-23 градуса тепла.

Атмосферное давление опустится с 764 мм до 760 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 75-85%, днем 45-50%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако с полудня в некоторых западных районах ожидаются грозы, местами дожди. Утром на отдельных территориях будет туман. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 7-12, днем 22-27 градусов тепла, в горах ночью ожидается 2-7, днем 11-16 градусов тепла.