В Азербайджане температура воздуха повысится до 18 градусов

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 9 февраля.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 9 февраля.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть юго-западный ветер, который местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 4-7° тепла, днем - 12-16°, в Баку ночью - 4-6° тепла, днем - 14-16°. Атмосферное давление снизится с 761 мм до 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70 %.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков, ночью и утром ожидается туман. Юго-западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 0-5° тепла, днем - 13-18°, в горах - 3-8° мороза, днем - 3-8° тепла.