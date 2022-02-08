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В Азербайджане температура воздуха повысится до 18 градусов

В Азербайджане температура воздуха повысится до 18 градусов Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 9 февраля.
Экология
8 февраля 2022 г. 12:46
В Азербайджане температура воздуха повысится до 18 градусов

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 9 февраля.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть юго-западный ветер, который местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 4-7° тепла, днем - 12-16°, в Баку ночью - 4-6° тепла, днем - 14-16°. Атмосферное давление снизится с 761 мм до 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70 %.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков, ночью и утром ожидается туман. Юго-западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 0-5° тепла, днем - 13-18°, в горах - 3-8° мороза, днем - 3-8° тепла.

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Версия на английском языке Weather temperature to rise 18C tomorrow
Версия на азербайджанском языке Sabah havanın temperaturu 18 dərəcəyədək artacaq

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