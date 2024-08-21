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В Азербайджане завтра температура воздуха достигнет 37 градусов тепла 

В Азербайджане завтра температура воздуха достигнет 37 градусов тепла  22 августа в Баку и регионах Азербайджана температура воздуха прогреется до 37 градусов тепла.
Экология
21 августа 2024 г. 12:42
В Азербайджане завтра температура воздуха достигнет 37 градусов тепла 

22 августа в Баку и регионах Азербайджана температура воздуха прогреется до 37 градусов тепла.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно будет без осадков. Будет преобладать юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем 32-37° тепла. Атмосферное давление - 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем 45-55%.

В районах Азербайджана в течение дня преимущественно будет без осадков. Ночью и утром в некоторых горных районах возможен слабый туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 32-37° тепла, в горах ночью 13-18°, днем 20-25° тепла.

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