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В Азербайджане завтра прогнозируются осадки, временами ливневого характера

В Азербайджане завтра прогнозируются осадки, временами ливневого характера 23 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
22 октября 2024 г. 13:54
В Азербайджане завтра прогнозируются осадки, временами ливневого характера

23 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром местами на ряде территорий возможны кратковременные осадки.

Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 8-10°, днем - 14-18° тепла. Атмосферное давление - 770 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью и днем составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых районах прогнозируются осадки с грозами, не исключается туман, в горных районах выпадет снег. В Лянкяран-Астаринской зоне осадки будут ливневого характера. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-8°, днем - 14-18° тепла, в горах ночью 1-4° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.

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