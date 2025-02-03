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В Азербайджане завтра прогнозируется сильный ветер, без осадков

В Азербайджане завтра прогнозируется сильный ветер, без осадков
Экология
3 февраля 2025 г. 12:59
В Азербайджане завтра прогнозируется сильный ветер, без осадков

В Баку и на Абшеронском полуострове 4 февраля ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром в некоторых местах возможен туман.

Умеренный юго-западный ветер днем местами усилится. Температура воздуха ночью составит 4-7°, днем 8-13° тепла. Атмосферное давление понизится до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. В некоторых местах временами ожидается туман. Западный ветер местами усилится в восточных районах.

Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 4° тепла, днем 10-15° тепла, ночью в горах 6-11° мороза, днем 3-8 ° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for February 4
Версия на азербайджанском языке Sabah hava yağmursuz olacaq, güclü külək əsəcək

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