В Азербайджане завтра прогнозируются дождь и ветер

30 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

30 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В некоторых частях полуострова ожидаются небольшие осадки. Будет преобладать северо-западный ветер, который днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 5-7°, днем - 7-9° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы - 769 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако в ряде восточных районов прогнозируются переменные осадки, в горных районах выпадет снег. Местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6°, днем - 7-11° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем 0-5° тепла.