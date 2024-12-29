О нас

В Азербайджане завтра прогнозируются дождь и ветер

В Азербайджане завтра прогнозируются дождь и ветер 30 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
29 декабря 2024 г. 13:16
В Азербайджане завтра прогнозируются дождь и ветер

30 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В некоторых частях полуострова ожидаются небольшие осадки. Будет преобладать северо-западный ветер, который днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 5-7°, днем - 7-9° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы - 769 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако в ряде восточных районов прогнозируются переменные осадки, в горных районах выпадет снег. Местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6°, днем - 7-11° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем 0-5° тепла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sabah yağış yağacaq, külək əsəcək - PROQNOZ

Другие новости из категории

В Азербайджане определены случаи отказа в выдаче охотничьего билета
В Азербайджане определены случаи отказа в выдаче охотничьего билета
29 декабря 2024 г. 10:30
Служба гидрометеорологии объявила желтый уровень погодной опасности
Служба гидрометеорологии объявила желтый уровень погодной опасности
28 декабря 2024 г. 15:25
Завтра в Азербайджане ожидаются дождь и снег
Завтра в Азербайджане ожидаются дождь и снег
28 декабря 2024 г. 13:25
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
27 декабря 2024 г. 13:49
В Минэкологии Азербайджана произошли кадровые изменения
В Минэкологии Азербайджана произошли кадровые изменения
27 декабря 2024 г. 09:30
В Баку ожидаются дожди, в регионах - снег
В Баку ожидаются дожди, в регионах - снег
26 декабря 2024 г. 17:46
В Азербайджане завтра ожидаются дожди 
В Азербайджане завтра ожидаются дожди 
26 декабря 2024 г. 12:59
Завтра в Баку ожидается 10°, в регионах - 11° 
Завтра в Баку ожидается 10°, в регионах - 11° 
25 декабря 2024 г. 13:12
В Азербайджане за день в лесных массивах посажено более 21 тыс. деревьев
ФотоВ Азербайджане за день в лесных массивах посажено более 21 тыс. деревьев
25 декабря 2024 г. 10:32
В поселке Ходжасан прошла очередная акция по посадке деревьев
ФотоВ поселке Ходжасан прошла очередная акция по посадке деревьев
24 декабря 2024 г. 19:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi