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В Азербайджане завтра пойдет снег

В Азербайджане завтра пойдет снег В Баку и на Абшеронском полуострове 12 января прогнозируется переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
11 января 2024 г. 13:00
В Азербайджане завтра пойдет снег

В Баку и на Абшеронском полуострове 12 января прогнозируется переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать умеренный южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-4° тепла, днем 7-10°. Атмосферное давление понизится до 750 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 55-65%.

В западных районах Азербайджана местами возможен снег, в ряде районов вероятен туман. Западный ветер усилится на отдельных территориях.

Температура воздуха составит ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 6-11° тепла, в горах ночью будет 5-10° мороза, днем 0-5° мороза.

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Версия на английском языке Snow, wind expected in several districts tomorrow
Версия на азербайджанском языке Sabah bəzi rayonlara qar yağacaq, külək əsəcək

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