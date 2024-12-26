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В Азербайджане завтра ожидаются дожди 

В Азербайджане завтра ожидаются дожди  В Баку и на Абшеронском полуострове 27 декабря временами ожидаются дожди.
Экология
26 декабря 2024 г. 12:59
В Азербайджане завтра ожидаются дожди 

В Баку и на Абшеронском полуострове 27 декабря временами ожидаются дожди.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Есть вероятность усиления осадков ночью в отдельных частях полуострова. Будет преобладать юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-9°, днем 9-11° тепла. Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков, однако ночью и утром в некоторых восточных районах, а вечером в большинстве районов ожидаются осадки, в горных районах - снег. Есть вероятность их усиления в отдельных местах, временами возможен туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2°-7°, днем 8-12° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 4-9° тепла.

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