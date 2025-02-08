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В Азербайджане завтра ожидается снег

В Азербайджане завтра ожидается снег Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается дождливая погода, местами мокрый снег и снег.
Экология
8 февраля 2025 г. 12:35
В Азербайджане завтра ожидается снег

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается дождливая погода, местами мокрый снег и снег.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в течение дня порывистый северо-западный ветер постепенно стихнет.

Температура воздуха составит ночью от 1° мороза до 1° тепла, днем ​​1-3° тепла. Атмосферное давление составит 772 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 65-75%.

В регионах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных и предгорных районах возможен снег, местами туман, будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 2 - 3° мороза, днем ​​3 - 7° мороза, в горах ночью 8-13° мороза, в высокогорных районах 15-20° мороза, днем ​​3-8° мороза.

В некоторых горных районах ночью и утром возможен гололед.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda və rayonlarda qar yağacaq

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