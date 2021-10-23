В Азербайджане завтра осадков не ожидается

24 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

24 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 12-14°, днем - 18-21° тепла. В Баку ночью - 12-14°, днем - 18-20° тепла.

Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-70%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 24 октября на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для некоторых метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром местами туман. Будет преобладать восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 8-13°, днем - 16-21° тепла, в горах ночью – 0-5°, днем – 5-10° тепла.