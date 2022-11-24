В Азербайджане завтра местами ожидаются туман и изморось

В Баку и на Абшеронском полуострове 25 ноября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

В Баку и на Абшеронском полуострове 25 ноября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром в некоторых местах возможны туман и изморось.

Будет преобладать умеренный южный ветер. Температура воздуха ночью составит 9-12°, днем – 13-17° тепла, в Баку ночью 10-12°, днем 15-17° тепла. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70-80%.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков, однако ближе к вечеру в некоторых местах вероятны дожди. Ночью и утром туман. Будет преобладать умеренный западный вечер.

Температура воздуха ночью составит 7-12°, днем 15-20° тепла, в горах ночью 1-6°, днем 7-12° тепла.