В Азербайджане завтра местами ожидаются туман и изморось

10 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

10 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами ожидаются туман и изморось. Будет преобладать северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-11°, днем 13-16° тепла. В Баку ночью 9-11°, днем 13-15° тепла. Атмосферное давление составит 770 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-70%.

В районах Азербайджана местами ожидаются кратковременные осадки. Ночью и утром в некоторых местах туман. Будет преобладать западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-9°, днем 13-17° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 3-7° тепла.