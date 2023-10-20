В Азербайджане запустят функцию SMS-оповещений о неблагоприятных погодных условиях

В Азербайджане будет запущена функция SMS-оповещений о наступлении неблагоприятных погодных условий.
Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.
По ее словам, работы над проектом продолжаются, SMS-оповещения станут доступны к середине следующего года.
Тагиева также отметила, более чем на 40 крупных реках установлены автоматические системы наблюдения.
"На некоторых реках круглосуточно работают камеры наблюдения. Они своевременно передают информацию о паводках и наводнениях в ситуационный центр, где ведется дальнейший анализ данных", - сказала она.