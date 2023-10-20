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В Азербайджане запустят функцию SMS-оповещений о неблагоприятных погодных условиях

В Азербайджане запустят функцию SMS-оповещений о неблагоприятных погодных условиях В Азербайджане будет запущена функция SMS-оповещений о наступлении неблагоприятных погодных условий.
Экология
20 октября 2023 г. 17:53
В Азербайджане запустят функцию SMS-оповещений о неблагоприятных погодных условиях
Умайра Тагиева

В Азербайджане будет запущена функция SMS-оповещений о наступлении неблагоприятных погодных условий.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

По ее словам, работы над проектом продолжаются, SMS-оповещения станут доступны к середине следующего года.

Тагиева также отметила, более чем на 40 крупных реках установлены автоматические системы наблюдения.

"На некоторых реках круглосуточно работают камеры наблюдения. Они своевременно передают информацию о паводках и наводнениях в ситуационный центр, где ведется дальнейший анализ данных", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Umayra Tağıyeva: "Əhali hava şəraiti ilə bağlı xüsusi xəbərdarlıqları SMS vasitəsilə ala biləcək"

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