В Азербайджане запущен сервис высадки саженцев

В Азербайджане запущен популярный в мире онлайн-сервис заказа посадки деревьев.

В Азербайджане запущен популярный в мире онлайн-сервис заказа посадки деревьев.

В рамках проекта «Новое дыхание», осуществляемого в партнерстве с ОАО «Азербайджанский ландшафтный дизайн и ландшафтное строительство» Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, в этом сезоне уже высажено большое количество саженцев вокруг озера Ходжасан в Бинагадинском районе Баку.

В частности, проект «Новое дыхание» предлагает сделать экосистеме полезные подарки и заказать через сайт yeninefes.az высадку саженцев.

Тем, кто осуществил заказ с Yeninefes.az отправляется сертификат, подтверждающий посадку саженцев. После посадки саженцев заказчику высылаются точные GPS-координаты и фотографии.