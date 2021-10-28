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В Азербайджане запущен сервис высадки саженцев

В Азербайджане запущен сервис высадки саженцев В Азербайджане запущен популярный в мире онлайн-сервис заказа посадки деревьев.
Экология
28 октября 2021 г. 12:19
В Азербайджане запущен сервис высадки саженцев

В Азербайджане запущен популярный в мире онлайн-сервис заказа посадки деревьев.

В рамках проекта «Новое дыхание», осуществляемого в партнерстве с ОАО «Азербайджанский ландшафтный дизайн и ландшафтное строительство» Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, в этом сезоне уже высажено большое количество саженцев вокруг озера Ходжасан в Бинагадинском районе Баку.

В частности, проект «Новое дыхание» предлагает сделать экосистеме полезные подарки и заказать через сайт yeninefes.az высадку саженцев.

Тем, кто осуществил заказ с Yeninefes.az отправляется сертификат, подтверждающий посадку саженцев. После посадки саженцев заказчику высылаются точные GPS-координаты и фотографии.

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