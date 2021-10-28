В Азербайджане запущен сервис высадки саженцев

В Азербайджане запущен популярный в мире онлайн-сервис заказа посадки деревьев.
В рамках проекта «Новое дыхание», осуществляемого в партнерстве с ОАО «Азербайджанский ландшафтный дизайн и ландшафтное строительство» Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, в этом сезоне уже высажено большое количество саженцев вокруг озера Ходжасан в Бинагадинском районе Баку.
В частности, проект «Новое дыхание» предлагает сделать экосистеме полезные подарки и заказать через сайт
Тем, кто осуществил заказ с Yeninefes.az отправляется сертификат, подтверждающий посадку саженцев. После посадки саженцев заказчику высылаются точные GPS-координаты и фотографии.