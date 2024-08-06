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В Азербайджане за последние 50 лет зафиксировано наибольшее число схода селей в июле

В Азербайджане за последние 50 лет зафиксировано наибольшее число схода селей в июле В июле в Азербайджане было зафиксировано 43 случая схода селей.
Экология
6 августа 2024 г. 11:17
В Азербайджане за последние 50 лет зафиксировано наибольшее число схода селей в июле

В июле в Азербайджане было зафиксировано 43 случая схода селей.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Национальной службы гидрометеорологии Назим Махмудов.

По его словам, это в 2,7 раза больше, чем в июле 2023 года: "Июль текущего года запомнился как месяц, в котором было зафиксировано наибольшее число схода селей за последние 50 лет".

Н.Махмудов отметил, что в результате интенсивных осадков в июле 2024 года в некоторых реках Большого и Малого Кавказа, Лянкяран-Астаринского региона произошли кратковременные паводки и сели.

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Версия на английском языке July 2024 records highest number of floods in Azerbaijan in 50 years
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda iyul son 50 ildə ən çox sel hadisəsi olan ay kimi qeydə alınıb

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