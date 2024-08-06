В Азербайджане за последние 50 лет зафиксировано наибольшее число схода селей в июле

В июле в Азербайджане было зафиксировано 43 случая схода селей.

В июле в Азербайджане было зафиксировано 43 случая схода селей.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Национальной службы гидрометеорологии Назим Махмудов.

По его словам, это в 2,7 раза больше, чем в июле 2023 года: "Июль текущего года запомнился как месяц, в котором было зафиксировано наибольшее число схода селей за последние 50 лет".

Н.Махмудов отметил, что в результате интенсивных осадков в июле 2024 года в некоторых реках Большого и Малого Кавказа, Лянкяран-Астаринского региона произошли кратковременные паводки и сели.