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В Азербайджане выявлена территория с самым загрязненным воздухом

В Азербайджане выявлена территория с самым загрязненным воздухом Причиной этого является большое количество транспортных средств
Экология
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8 января 2021 г. 17:03
В Азербайджане выявлена территория с самым загрязненным воздухом

Самый загрязненный воздух в столице, в Баку. Причиной этого является большое количество транспортных средств.

Как сообщает Report, об этом заявила начальник Национальной службы Гидрометеорологии Умайра Тагиева.

По ее словам, из-за плотности транспортных потоков, зданий, асфальтового покрытия в Баку местами можно наблюдать более высокие температуры: "В регионах Азербайджана и крупных городах созданы уникальные микроклиматические условия. В некоторых районах микроклиматические условия нужно не менять, а поддерживать. Надо стараться, чтобы вмешательство в подобные климатические условия было минимальным".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda havanın ən çox çirkləndiyi ərazi açıqlanıb

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