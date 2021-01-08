В Азербайджане выявлена территория с самым загрязненным воздухом

Причиной этого является большое количество транспортных средств

Самый загрязненный воздух в столице, в Баку. Причиной этого является большое количество транспортных средств.

Как сообщает Report, об этом заявила начальник Национальной службы Гидрометеорологии Умайра Тагиева.

По ее словам, из-за плотности транспортных потоков, зданий, асфальтового покрытия в Баку местами можно наблюдать более высокие температуры: "В регионах Азербайджана и крупных городах созданы уникальные микроклиматические условия. В некоторых районах микроклиматические условия нужно не менять, а поддерживать. Надо стараться, чтобы вмешательство в подобные климатические условия было минимальным".