В Азербайджане выставят на аукцион четыре месторождения полезных ископаемых

В Азербайджане будут выставлены на аукцион 4 месторождения полезных ископаемых.

В Азербайджане будут выставлены на аукцион четыре месторождения полезных ископаемых.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по использованию минеральных сырьевых ресурсов Министерства экологии и природных ресурсов.

Отмечено, что следующий аукцион состоится 11 ноября совместно с Центром организации аукционов Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики.

На торги будут выставлены месторождение облицовочного камня “Баян” Дашкесанского района, глиняное месторождение “Тапачёл” Балакянского района, гипсовое месторождение “Юхары Агджакенд” Геранбойского района и песчано-гравийное месторождение “Гарасучай” Геранбойского района.