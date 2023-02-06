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В Азербайджане выпадет снег, температура воздуха понизится на 8-10 градусов

В Азербайджане выпадет снег, температура воздуха понизится на 8-10 градусов В Азербайджане с 7-го по 10-ое февраля ожидаются нестабильные погодные условия, температура воздуха по сравнению с предыдущими днями понизится на 8-10°.
Экология
6 февраля 2023 г. 13:53
В Азербайджане выпадет снег, температура воздуха понизится на 8-10 градусов

В Азербайджане с 7-го по 10-ое февраля ожидаются нестабильные погодные условия, температура воздуха по сравнению с предыдущими днями понизится на 8-10°.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове 7 февраля со второй половины дня и до 10 февраля будет преобладать сильный северо-западный ветер. 10 февраля ветер станет умереннее.

8 февраля ожидается пасмурная, к вечеру - дождливая погода, ночью выпадет мокрый снег, 9-го февраля - мокрый снег и снег.

Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями постепенно понизится на 5-8°, ночью и утром 9-10 февраля ожидается 1-3° мороза.

В районах Азербайджана начиная с ночи 7 февраля ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. В горных и предгорных районах осадки будут интенсивными. 10 февраля количество осадков постепенно уменьшится.

Ожидается временами усиливающийся северо-западный ветер. Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями опустится на 8-10°.

Дороги покроются льдом.

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