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В Азербайджане выдача разрешений на охоту приостанавливается с 28 февраля

В Азербайджане выдача разрешений на охоту приостанавливается с 28 февраля Закрытие сезона охоты связано с биологическими особенностями животных
Экология
22 февраля 2021 г. 13:27
В Азербайджане выдача разрешений на охоту приостанавливается с 28 февраля
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Сезон охоты 2020-2021 годов в Азербайджане завершится 28 февраля.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Службы охраны биоразнообразия Фирудин Алиев.

Он отметил, что уже с 28 февраля будет приостановлена выдача разрешений на охоту: "C этой даты охота для граждан и охотников запрещена. Закрытие сезона охоты связано с биологическими особенностями животных и птиц. В период размножения у видов животных и птиц охота на них запрещена, чтобы не нанести ущерб их популяции и естественному росту".

Ф.Алиев призвал занимающихся охотой лиц строго соблюдать требования запрета на охоту: "Как ожидается, следующий сезон охоты начнется в начале июня".

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