В Азербайджане выдача разрешений на охоту приостанавливается с 28 февраля

Закрытие сезона охоты связано с биологическими особенностями животных

Сезон охоты 2020-2021 годов в Азербайджане завершится 28 февраля.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Службы охраны биоразнообразия Фирудин Алиев.

Он отметил, что уже с 28 февраля будет приостановлена выдача разрешений на охоту: "C этой даты охота для граждан и охотников запрещена. Закрытие сезона охоты связано с биологическими особенностями животных и птиц. В период размножения у видов животных и птиц охота на них запрещена, чтобы не нанести ущерб их популяции и естественному росту".

Ф.Алиев призвал занимающихся охотой лиц строго соблюдать требования запрета на охоту: "Как ожидается, следующий сезон охоты начнется в начале июня".