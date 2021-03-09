В Азербайджане впервые в регионе установили новые метеорологические радары

Посол Казахстана Сержан Абдыкаримов принял участие в церемонии открытия проекта по установке метеорадаров в Шемахинском районе Азербайджана

Посол Казахстана Сержан Абдыкаримов совместно с министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаром Бабаевым, послом США Эрлом Литценбергером, руководителем казахстанской компании "Спецоснащения" Алией Нуракишевой, руководством "Азгидромет" и другими официальными лицами принял участие в церемонии открытия проекта по установке метеорологических радаров в Шемахинском районе Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщили в посольстве Казахстана в Азербайджане.

Отмечается, что эти радары были впервые установлены в стране и регионе в целом при техническом содействии казахстанской компании "Спецоснащения", эксклюзивно представляющей на Кавказе и в Центральной Азии американскую компанию "Baron Services". Данный проект стал результатом успешного трехстороннего сотрудничества Азербайджана, Казахстана и США.

Радары с большим радиусом действия и передовыми технологиями дают возможность принятия Правительством и местными властями своевременных и достоверных решений по раннему оповещению об изменении погодных условий и опасных природных явлениях. Они обеспечивают безопасность во многих сферах жизнедеятельности государства, общества и гражданина. Это особенно необходимо в сельском хозяйстве, деятельность которого во многом зависит от погодных условий, тем самым обеспечивая продовольственную безопасность страны.