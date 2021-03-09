О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане впервые в регионе установили новые метеорологические радары

В Азербайджане впервые в регионе установили новые метеорологические радары Посол Казахстана Сержан Абдыкаримов принял участие в церемонии открытия проекта по установке метеорадаров в Шемахинском районе Азербайджана
Экология
9 марта 2021 г. 16:17
В Азербайджане впервые в регионе установили новые метеорологические радары

Посол Казахстана Сержан Абдыкаримов совместно с министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаром Бабаевым, послом США Эрлом Литценбергером, руководителем казахстанской компании "Спецоснащения" Алией Нуракишевой, руководством "Азгидромет" и другими официальными лицами принял участие в церемонии открытия проекта по установке метеорологических радаров в Шемахинском районе Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщили в посольстве Казахстана в Азербайджане.

Отмечается, что эти радары были впервые установлены в стране и регионе в целом при техническом содействии казахстанской компании "Спецоснащения", эксклюзивно представляющей на Кавказе и в Центральной Азии американскую компанию "Baron Services". Данный проект стал результатом успешного трехстороннего сотрудничества Азербайджана, Казахстана и США.

Радары с большим радиусом действия и передовыми технологиями дают возможность принятия Правительством и местными властями своевременных и достоверных решений по раннему оповещению об изменении погодных условий и опасных природных явлениях. Они обеспечивают безопасность во многих сферах жизнедеятельности государства, общества и гражданина. Это особенно необходимо в сельском хозяйстве, деятельность которого во многом зависит от погодных условий, тем самым обеспечивая продовольственную безопасность страны.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda regionda ilk olan yeni meteoroloji radarlar quraşdırılıb

Новости партнеров

Другие новости из категории

Прогноз погоды на завтра 
Прогноз погоды на завтра 
9 марта 2021 г. 13:19
В большинстве районов выпал снег
В большинстве районов выпал снег
8 марта 2021 г. 22:03
Завтра пройдет без осадков
Завтра пройдет без осадков
8 марта 2021 г. 12:43
Высота волн на Каспии достигла 6 метров, в регионах идет снег
Высота волн на Каспии достигла 6 метров, в регионах идет снег
7 марта 2021 г. 19:44
В стране изменились погодные условия, высота волн на Каспии достигла 4,8 метра
В стране изменились погодные условия, высота волн на Каспии достигла 4,8 метра
7 марта 2021 г. 14:27
Прогноз погоды на завтра
Прогноз погоды на завтра
7 марта 2021 г. 12:57
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается сильный ветер
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается сильный ветер
6 марта 2021 г. 13:03
В Баку ожидается сильный ветер
В Баку ожидается сильный ветер
5 марта 2021 г. 15:45
Прогноз погоды в Азербайджане на 6 марта
Прогноз погоды в Азербайджане на 6 марта
5 марта 2021 г. 14:03
Прогноз погоды в Азербайджане на 5 марта
Прогноз погоды в Азербайджане на 5 марта
4 марта 2021 г. 13:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi