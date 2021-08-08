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В Азербайджане воздух прогреется до 42 градусов

В Азербайджане воздух прогреется до 42 градусов Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода.
Экология
8 августа 2021 г. 12:37
В Азербайджане воздух прогреется до 42 градусов

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть умеренный северный ветер.

Температура воздуха составит ночью 26-28, днем - 35-39, местами 40 градусов тепла, в Баку ночью - 26-28, днем - 37-39 градусов тепла. Атмосферное давление ниже нормы – 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 60-70%, днем – 30-35%.

На пляжах Абшеронского полуострова будет дуть умеренный северный ветер. Температура морской воды составит на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 27-28 градусов тепла, на южных (Тюркян, Говсан, Сахиль, Шихово) - 28-29 градусов тепла.

9 августа на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков. Но днем в некоторых северных и западных районах возможны грозы, кратковременные дожди. Утром в горах будет туман. Будет дуть местами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха составит ночью 22-27, днем - 35-40, местами 42 градуса тепла, в горах ночью - 16-21, днем - 25-30 градусов тепла.

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