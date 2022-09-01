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В Азербайджане воздух прогреется до 40 градусов тепла

В Азербайджане воздух прогреется до 40 градусов тепла 2 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет в основном без осадков.
Экология
1 сентября 2022 г. 12:52
В Азербайджане воздух прогреется до 40 градусов тепла

2 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем - 33-38° тепла, в Баку ночью 22-24°, днем - 36-38° тепла. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70 %, днем - 30-35%.

В районах Азербайджана пройдет в основном без осадков. Будет преобладать восточный ветер, который на отдельных территориях временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 18-23°, днем - 35-40° тепла, в горах ночью 12-17°, днем - 24-29° тепла.

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