В Азербайджане воздух прогреется до 39 градусов

21 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.
Температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем 32-37° тепла.
В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, но днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы и град. Ночью и утром в некоторых районах туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 19-24° тепла, днем 34-39° тепла, в горах ночью 11-16° тепла, днем 20-25° тепла.