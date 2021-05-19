О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане воздух прогреется до 36 градусов

В Азербайджане воздух прогреется до 36 градусов Будет дуть умеренный северо-западный ветер
Экология
19 мая 2021 г. 13:07
В Азербайджане воздух прогреется до 36 градусов

20 мая в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.

Как сообщили Report в Национальном гидрометеорологическом центре, будет дуть умеренный северо-западный ветер, который днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-19, днем - 26-31, в Баку ночью 17-19, днем - 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 759 мм до 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 40-45%.

В районах Азербайджана погодные условия будут в основном без осадков, однако днем в некоторых горных районах ожидаются грозы и кратковременные дожди. Утром местами будет туман, будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью - 15-20, днем - 31-36, в горах ночью - 10-15, днем - 20-25 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, днем на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Weather temperature to reach 36 C tomorrow 
Версия на азербайджанском языке Sabah 36 dərəcə isti olacaq

Другие новости из категории

Замначальника: Лесные пожары чаще происходят из-за антропогенного фактора
Замначальника: Лесные пожары чаще происходят из-за антропогенного фактора
18 мая 2021 г. 16:42
Объявлен прогноз погоды на завтра
Объявлен прогноз погоды на завтра
18 мая 2021 г. 13:06
В мае температура в Баку на 7 градусов выше климатической нормы
В мае температура в Баку на 7 градусов выше климатической нормы
17 мая 2021 г. 17:47
Прогноз погоды на 17 мая
Прогноз погоды на 17 мая
17 мая 2021 г. 13:56
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается сильный ветер
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается сильный ветер
17 мая 2021 г. 13:19
В понедельник в Азербайджане воздух прогреется до 35 градусов
В понедельник в Азербайджане воздух прогреется до 35 градусов
16 мая 2021 г. 13:26
Обнародовано число туристов, посетивших нацпарки в праздничные дни
ФотоОбнародовано число туристов, посетивших нацпарки в праздничные дни
16 мая 2021 г. 13:02
Завтра в Азербайджане будет до 35 градусов тепла
Завтра в Азербайджане будет до 35 градусов тепла
15 мая 2021 г. 11:54
Завтра будет 33 градуса тепла
Завтра будет 33 градуса тепла
14 мая 2021 г. 12:44
Завтра в Азербайджане ожидается 32 градуса тепла
Завтра в Азербайджане ожидается 32 градуса тепла
13 мая 2021 г. 11:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi