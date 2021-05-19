В Азербайджане воздух прогреется до 36 градусов

Будет дуть умеренный северо-западный ветер

20 мая в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.

Как сообщили Report в Национальном гидрометеорологическом центре, будет дуть умеренный северо-западный ветер, который днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-19, днем - 26-31, в Баку ночью 17-19, днем - 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 759 мм до 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 40-45%.

В районах Азербайджана погодные условия будут в основном без осадков, однако днем в некоторых горных районах ожидаются грозы и кратковременные дожди. Утром местами будет туман, будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью - 15-20, днем - 31-36, в горах ночью - 10-15, днем - 20-25 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, днем на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.