В Азербайджане воздух прогреется до 36 градусов

20 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Ночью и утром не исключаются осадки.

20 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Ночью и утром не исключаются осадки.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем 31-36° тепла. Атмосферное давление - 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-65%, днем - 40-45%.

Завтра в районах Азербайджана местами ожидаются кратковременные осадки и грозы. На отдельных территориях возможны интенсивные осадки и град. Ночью и утром в некоторых районах прогнозируется туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем 30-35° тепла, в горах ночью 10-15°, днем 18-23° тепла.