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В Азербайджане воздух прогреется до 35 градусов

В Азербайджане воздух прогреется до 35 градусов 21 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
20 сентября 2022 г. 13:34
В Азербайджане воздух прогреется до 35 градусов

21 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами ожидается слабый туман. Будет преобладать северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-23°, днем 27-32° тепла, в Баку ночью 21-23°, днем 28-30° тепла. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-70%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны грозы и кратковременные дожди. Ночью и утром туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-21°, днем 30-35° тепла, в горах ночью 5-10°, днем 12-17° тепла.

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