В Азербайджане воздух прогреется до 35 градусов тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть северо-западный ветер, который днем сменится северо-восточным

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть северо-западный ветер, который днем сменится северо-восточным

Об этом Report сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 18-21°, днем - 28-33° тепла. Атмосферное давление составит 762 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-75 процентов, днем - 50-55 процентов.

Погодные условия в районах Азербайджана будут преимущественно без осадков, однако в некоторых горных районах в течение дня ожидаются кратковременные дожди. Возможны кратковременные ливни, грозы и град. Ночью и утром местами будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-21°, днем - 30-35°, в горах ночью - 6-11°, днем - 15-20° тепла.