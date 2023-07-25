В Азербайджане воздух прогреется до 34 градусов

26 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

26 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами ожидаются кратковременные осадки.

Временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится северо-восточным. Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем - 26-31° тепла.

В районах Азербайджана ожидаются дожди, грозы, в северных и восточных районах - интенсивные осадки и град. Ближе к вечеру осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем 29-34° тепла, в горах ночью 8-13°, днем 13-18° тепла.