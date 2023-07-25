О нас

В Азербайджане воздух прогреется до 34 градусов

В Азербайджане воздух прогреется до 34 градусов 26 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
25 июля 2023 г. 13:06
В Азербайджане воздух прогреется до 34 градусов

26 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами ожидаются кратковременные осадки.

Временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится северо-восточным. Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем - 26-31° тепла.

В районах Азербайджана ожидаются дожди, грозы, в северных и восточных районах - интенсивные осадки и град. Ближе к вечеру осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем 29-34° тепла, в горах ночью 8-13°, днем 13-18° тепла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

Другие новости из категории

В Азербайджане нестабильные погодные условия продлятся до полудня 26 июля
В Азербайджане нестабильные погодные условия продлятся до полудня 26 июля
25 июля 2023 г. 10:26
Представители объектов оштрафованы за сжигание мусора 
Представители объектов оштрафованы за сжигание мусора 
24 июля 2023 г. 18:23
Завтра в Баку ожидаются дождь и сильный ветер
Завтра в Баку ожидаются дождь и сильный ветер
24 июля 2023 г. 12:49
В Сиязани оштрафован представитель асфальтового завода
В Сиязани оштрафован представитель асфальтового завода
24 июля 2023 г. 11:10
В Самухе должностному лицу вынесено серьезное предупреждение
В Самухе должностному лицу вынесено серьезное предупреждение
24 июля 2023 г. 10:20
Национальная гидрометеорологическая служба предупредила о нестабильной погоде в Азербайджане
Национальная гидрометеорологическая служба предупредила о нестабильной погоде в Азербайджане
23 июля 2023 г. 13:36
МЧС Азербайджана обратился к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями
МЧС Азербайджана обратился к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями
23 июля 2023 г. 12:50
В Агдаме стартовал проект по переработке строительных отходов
ФотоВ Агдаме стартовал проект по переработке строительных отходов
22 июля 2023 г. 15:55
Воздух в Азербайджане прогреется до 40 градусов
Воздух в Азербайджане прогреется до 40 градусов
22 июля 2023 г. 13:01
Оштрафованы лица, незаконно вырубившие деревья в Лянкяране и Исмаиллы
Оштрафованы лица, незаконно вырубившие деревья в Лянкяране и Исмаиллы
22 июля 2023 г. 10:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi