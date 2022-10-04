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В Азербайджане воздух прогреется до 33 градусов

В Азербайджане воздух прогреется до 33 градусов 5 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Экология
4 октября 2022 г. 12:41
В Азербайджане воздух прогреется до 33 градусов

5 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, юго-восточный ветер сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 17-20°, днем 25-29° тепла, в Баку ночью 17-19°, днем 26-28° тепла.

Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 55-65%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-21°, днем 28-33° тепла, в горах ночью 5-10°, днем 13-18° тепла.

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