О нас

В Азербайджане воздух прогреется до 32 градусов

В Азербайджане воздух прогреется до 32 градусов В Баку и на Абшеронском полуострове 31 августа пройдет преимущественно без осадков.
Экология
30 августа 2023 г. 13:29
В Азербайджане воздух прогреется до 32 градусов

31 августа в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-23°, днем 26-29° тепла. Атмосферное давление - 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем 45-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-22°, днем 27-32° тепла, в горах ночью 8-13°, днем 15-20° тепла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Weather forecast for August 31
Версия на азербайджанском языке Avqustun son gününə olan hava proqnozu açıqlanıb

Самое читаемое

Лига чемпионов УЕФА: Галатасарай одержал победу в Норвегии
Лига чемпионов УЕФА: "Галатасарай" одержал победу в Норвегии
24 августа 2023 г. 01:35
Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии в Грузию в 11 раз
Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии в Грузию в 11 раз
24 августа 2023 г. 15:31
Литва и Польша продолжат поддерживать вступление Украины в НАТО
Литва и Польша продолжат поддерживать вступление Украины в НАТО
26 августа 2023 г. 10:41
Продлен срок предоставления надбавок к заработной плате медработникам, борющимся с COVID-19
Продлен срок предоставления надбавок к заработной плате медработникам, борющимся с COVID-19
26 августа 2023 г. 15:39
В рамках мероприятий День города Лачын показан спектакль Безумец Домрул
ФотоВ рамках мероприятий "День города Лачын" показан спектакль "Безумец Домрул"
27 августа 2023 г. 01:27
Применив гуманизм, Азербайджан прекратил уголовное преследование армянских футболистов, задержанных в Лачыне
Применив гуманизм, Азербайджан прекратил уголовное преследование армянских футболистов, задержанных в Лачыне
28 августа 2023 г. 22:04
ФИФА хочет добиться отстранения главы футбола Испании на 15 лет
ФИФА хочет добиться отстранения главы футбола Испании на 15 лет
29 августа 2023 г. 10:32
Глава МИД Великобритании обсудит ситуацию в Украине в ходе визита в Пекин
Глава МИД Великобритании обсудит ситуацию в Украине в ходе визита в Пекин
29 августа 2023 г. 14:36
ООН раскритиковала Францию за запрет ношения абайи в школах
ООН раскритиковала Францию за запрет ношения абайи в школах
29 августа 2023 г. 19:10
На автомобильной дороге Алят-Астара произошла авария, есть погибший и раненый
ФотоНа автомобильной дороге Алят-Астара произошла авария, есть погибший и раненый
24 августа 2023 г. 19:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi