В Азербайджане воздух прогреется до 32 градусов

29 июня в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков.

29 июня в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В первой половине дня в некоторых частях полуострова возможны кратковременные дожди. Будет преобладать северо-западный ветер, который днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем - 26-30° тепла. Атмосферное давление - 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 65-75%, днем - 40-45%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в горных и предгорных районах ливневого характера, не исключаются грозы, град и туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-23°, днем - 27-32° тепла, в горах ночью 8-13°, днем - 13-17° тепла.